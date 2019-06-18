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想搞六萬呎農莊 鄧鉅明叫太太做女神

2019-06-18 列印
■鄧鉅明夫婦唔會畀兒子壓力，最緊要開心平安。
■鄭明明首度設計手錶。
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　　美容集團創辦人鄭明明為慶祝集團成立55周年，特別與鐘錶集團合作推出手錶。昨午舉行發布會，太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明與太太鄧宣宏雁，藝人張文慈、吳綺莉及黎燕珊等出席，場面熱鬧。

　　問到鄧鉅明有否收到兒子送的父親節禮物，他笑言，「佢校啱時間就會打畀我，有送卡，最想佢送House。」不過，平日飛往英國探仔仔任務就交由太太，他續說：「我比較鍾意留喺香港，其實香港人好幸福。」另外他最近返內地睇有機耕種農場，「因為我都有塊60,000呎地方，可以做類似嘅嘢，年紀大咗，鍾意咁嘅生活，不過仔仔喺英國讀書冇得一齊去，遲啲等佢返嚟帶佢去見識吓。」另兩夫婦公然放閃，鄧生表示人前叫太太做愛人，私下就會叫女神呢！

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