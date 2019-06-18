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莊家彬入紙娶程新惠　何超盈辛奇隆派喜餅

2019-06-18 列印
■何超盈與未婚夫日前過大禮，排場超豪。資料圖片
■莊家彬與程新惠拍拖四年，終於拖埋天窗。資料圖片
■超盈的喜餅構圖別致。
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　　傅明憲舊愛、現年38歲的莊士集團太子爺莊家彬與上海女友程新惠正式入紙結婚，二人的擬結婚通知書曝光，報稱居於同一地址，二人相戀四年多，相信早已準備好組織幸福家庭。

　　另外，賭王四房千金何超盈去年與男友辛奇隆訂婚，明年在海外舉行婚禮。昨日超盈向傳媒友好派發喜餅，分享即將雙喜臨門的喜悅。雖然派發中式喜餅但設計相當洋化，包裝上寫有二人的英文名「Sabrina & Thomas」，而插圖則貫徹了「皇室路線」，二人的卡通公仔戴上皇冠化身公主與王子，身後更有一座城堡，構圖相當別致。

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