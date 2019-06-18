﻿讚郭碧婷入行多年零污染 向佐帶仙氣未婚妻恩愛襲港

向華強兒子、34歲嘅向佐（Jacky）今月3月喺台北，在雙方父母及親友見證下向拍拖數月嘅寶島女友郭碧婷成功求婚，蜜運中嘅戀人其後形影不離，早前拍拖去日本賞櫻後，又齊齊現身成都出席活動甜蜜放閃。日前，呢對恩愛CP更甜蜜襲港，拖手現身銅鑼灣連體shopping。當日Jacky一行5人浩浩蕩蕩在潮店睇衫，但準新人眼裏只有對方，二人不時咬耳仔又冧望甜笑，閃到眼盲！



在內地人氣超強嘅向佐，去年尾因拍攝內地真人騷《最美的時光》而與大眼靚女郭碧婷撻着，今年初二人被網友目擊拖手同遊台北當代藝術館，當時向佐回應「那你看到甚麼就是甚麼」默認戀情。其後連向太都開綠燈，大讚兩人合襯，認咗郭碧婷做準新抱。至3月17日，Jacky在台灣搞咗個浪漫求婚儀式，特別在下午5:20（普通話諧音我愛你）向女友單膝求婚，而5卡求婚戒指亦刻有二人英文名字「Jacky Love Bea 2019」嘅字樣，一切盡顯心思。拍拖幾個月就心急求婚，Jacky坦言「唔想錯過郭碧婷」，並大讚女友入行咁耐都無受到污染。



日前傍晚，呢對恩愛CP拍拖返到嚟香港嘞！好耐無喺香港現身嘅Jacky依舊高大有型，留咗少少鬚根睇落更man。見佢和未婚妻着上白色情侶裝拖手現身銅鑼灣百德新街一間潮店，同行還有一男兩女助手陪同。做得向太陳嵐新抱仔，郭碧婷外形滿分，眼大鼻高長髮，集齊女神特質，加上被向太激讚性格好，pure又省鏡，好難搵㗎！



見Jacky好快陪未婚妻揀咗批衫，之後二人企埋咬耳仔又冧望甜笑。郭碧婷不時出手摸吓男友塊面和耳環，Jacky顯得好受落，全程笑咪咪，甜到入心。而向佐嫂亦即席表演散發仙氣，除下白帽猛咁望鏡撥弄長髮，嘴唇半開，電力十足。逗留半小時，眾人步出，見郭碧婷被man爆男友拖實時超級開心，成個小朋友咁彈住行又笑到見晒牙，然後好溫馨咁行過對面馬路上七人車走人。



採訪 : 梁志明