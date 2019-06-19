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莫文蔚巡唱到獅城 開騷前忍口唔食榴槤

2019-06-19 列印
■莫文蔚在鋼琴上大騷舞技。
■定居新加坡的楊采妮與莫媽媽都有撐場。
■張栢芝亦有現身睇騷。
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　　莫文蔚日前在新加坡舉行巡迴演唱會，吸引楊采妮、張栢芝、李浩林、蔡和平夫婦等好友捧場，年屆80歲的莫媽媽莫何敏儀也有現身支持愛女。

　　莫文蔚獻唱《陰天》時鋼琴自彈自唱，並在鋼琴上大騷舞技，性感展露修長美腿，並結合東西方音樂舞蹈元素，又化身紅衣歌女彈古箏唱《一生所愛》。在演唱《情與義》時跳探戈，融合西方歌劇、東方京劇，場面震撼。而新加坡站的「絕色加時賽」特別來個夏日水果大賽呼應歌曲《盛夏的果實》，兩隊人赤手傳榴槤，率先吃完榴槤即贏，效果笑爆全場，最後由絕色樂隊勝出。她也自爆其實很喜歡吃榴槤，但為了演唱會戒口，要忍到隔天才大快朵頤。

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