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應采兒真人騷塞枕頭扮大肚

2019-06-19 列印
■應采兒當日以可愛丸子頭現身。
■應采兒的「大肚」look相當搞笑。
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　　應采兒近日參與內地真人騷《新生日記》，當中應釆兒一身清爽簡約裝束，身處在一大班正身懷六甲的準媽媽面前，加上應采兒是在場唯一沒有懷孕的「前輩」辣媽，她為了融入懷孕媽媽群體中，她竟出了個鬼主意，拿了個枕頭塞進恤衫之內扮大肚，引起全場所有孕婦也發笑。

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