漫威拍首部華人超英電影 ﻿甄子丹﻿﻿傳演反派角色﻿

「宇宙最強」甄子丹荷里活片約不斷，除了落實出演真人版《花木蘭》外，近日有傳將演出首部漫威華人超級英雄電影《上氣》，又指他會扮演「上氣」的父親傅滿洲。



漫威（Marvel）將開拍首部華人超級英雄電影《上氣》，昨有傳漫威有意找「宇宙最強」甄子丹和加拿大華裔男星林路迪演出。有指甄子丹並非演《上氣》一角，而是另一個未公開的角色。外界估計他可能飾演上氣的父親傅滿洲（Dr.Fu Manchu），在漫畫中傅滿洲是第一反派角色。



甄子丹曾演出荷里活大片《俠盜一號：星球大戰前傳》及《3X反恐暴族：重火力回歸》，又落實會參演真人版《花木蘭》。林路迪亦曾演出《水行俠》、神劇《黑鏡》等，據指漫威首位想到演出主角《上氣》的人選就是林路迪，但暫未知他是否真合乎資格。



