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鄭俊弘笑湯洛雯破「不瘦降」

2019-06-19 列印
■吳業坤因拍劇多了一個「媽咪」。
■鄭俊弘坦言減肥不可以單靠節食。
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　　鄭俊弘前晚出席《2019勁歌金曲優秀選第一回》，他透露前一晚已完成《法證先鋒IV》的補拍戲份。他大讚湯洛雯消瘦了，狀態很好，更踢爆靚湯為減肥連午餐也不吃，亦謝絕一切吃飯邀請，笑言靚湯已破了「不瘦降」。

　　另外，吳業坤亦有出席，他透露剛拍完新劇《大醬園》外景便趕來領獎，雖然工時很長，但慶幸多了個「阿媽」，正是在劇中演他母親的康華，「想不到康華如此玩得，經常說想留層樓給我，哈哈！」

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