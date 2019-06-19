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梁漢文拍牀戲要備案

2019-06-19 列印
■梁漢文否認拍牀戲大享艷福。
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　　梁漢文到黃竹坑為ViuTV劇集《MeToo》進行拍攝，他指劇集以性騷擾為題材，戲內艷福無邊，笑言好重桃花，他與張慧儀及王敏奕都會有激情牀戲場面。

　　梁漢文笑言不要羨慕他，因為拍攝場地好難頂，其中有一場戲是在充滿汗味的鬼屋，至於最激的場面是他向王敏奕強暴，問到有否向老婆備案？他笑言太太不在香港，待她回港再詳細報備。

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