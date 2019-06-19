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蘇永康自爆開騷易生疱疹

2019-06-19 列印
■蘇康近日積極為演唱會進行綵排。
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　　蘇永康本星期五、六日於紅館舉行演唱會，首次與過百位來自世界各地的樂手合作。為開騷日夜操練的他，更減掉20多磅而練成胸肌，他表明不會不着衫來嚇人，「其實練好身體也是對自己的健康負責任，希望有最好的體能上台，不要生病才可發揮到最佳狀態。」他又自爆以往開騷口唇邊一定出疱疹，但這次卻一粒也沒有，他笑言：「我是二形，不是一形呀，大家不要誤會。」

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