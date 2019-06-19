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關淑怡錄歌被讚零瑕疵

2019-06-19 列印
■關淑怡推出限量膠唱片讓歌迷珍藏。
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　　關淑怡重新演繹30年前出道的第一首歌《叛逆漢子》，2019年全新版本與原版一併收錄在昨日推出的7吋顏色膠唱片，限量1000張，讓歌迷珍藏。監製Joesph大讚關淑怡一Take過錄音，完全沒瑕疵，演唱方法依循新編曲去表現感情，以敍事者角色將故事唱出來，更形容她是獨一無二，與一般流行歌手不同。

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