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Baby地震脫險報平安

2019-06-19 列印
■Baby在微博上傳打卡照後不久即發生地震。網上圖片
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　　中國四川宜賓前晚發生6.0級地震，造成十多人死亡。天災發生之際，正在四川成都拍戲的Angelababy表示感到震動，她在事發後趕緊於社交網報平安，透露當時走了廿多層樓梯落地面避難。

　　Baby報完平安未幾，即登上微博熱搜榜，原因是她遭網民質疑跑出來報平安是「呃Like」之舉。另有網民發現Baby老公黃曉明支持今次賑災公益活動「馳援宜賓6.0地震」，留言捐款20萬元。

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