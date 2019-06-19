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﻿中環湊大仔

2019-06-19 列印
■大仔Arthur興奮指住司機哥哥。
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日前周六下午4時，黑超Marie一身闊身衫波鞋look，同老公湊大仔Arthur去中環食tea。食飽飽，一家三口和外傭等司機接載時，兩母子拖到實好sweet。其後司機駛至，大仔興奮手指指才上車走人。
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