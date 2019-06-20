黃澤鋒下月陪產 見證「小黃妃」出世

黃澤鋒昨日到商台接受訪問，他興奮透露，52歲老婆陳麗麗下月中剖腹產女，即將榮升爸爸的他心情緊張，晚晚「紮醒」睡得不好，醒來第一時間看看老婆是否安睡，懷胎九個月的老婆不但有腳腫及尿頻等孕婦通病，日前不慎患了感冒，導致血壓高而入院觀察一晚，自己也戥她辛苦。



將為人父的黃澤鋒坦言：「人生焦點又唔同咗，我哋男人乜都做唔到，惟有睇多啲太太有咩幫忙，不過依家連『走佬袋』都未執，我淨係知要帶產婦衛生巾。」他又承諾一定會陪太太入產房見證生命的奇妙，又自爆經常跟腹中「小黃妃」傾偈，當「小黃妃」踢媽媽肚皮時，他一喝止就會突然不動，但他一轉身便繼續踢，相當蠱惑！



