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麥明詩明益債「仔」

2019-06-20 列印
■麥明詩性感亮相。
■江華（右）和麥潔文笑言覺得自己好老。
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　　麥明詩、江華、麥潔文等昨日出席《明愛暖萬心》記者會，麥明詩早前自爆曾借一百萬給朋友解困，她承認借了巨款給一位認識了六、七年的圈外男性朋友：「我信佢就算破產都會用一生嘅努力還錢畀我，最後佢都還晒啲錢，我冇要求畀利息，佢都還多咗畀我。」問到可擔心會有更多人向她借錢？麥明詩笑說：「都OK嘅，可以收多啲利息，但會審批，要係單身男士，唔還錢就要以身相許！」看來只會益債「仔」。

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