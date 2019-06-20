與偉仔首度合作擦火花城城被「史詩式」考起

郭富城、梁朝偉、杜鵑日前出席上海電影節，宣傳翁子光導演新片《風再起時》，城城和偉仔兩大影帝首度在電影合作。城城讚偉仔是自己一直欣賞的演員，緣份到了終可跟偉仔合作，拍攝過程出奇地有默契和火花，合作極為愉快。片中城城飾演五億探長雷洛，更挑戰由20歲演到80歲。



而偉仔透露其中有一場戲是為城城跳舞、彈鋼琴伴奏的戲份，偉仔形容十分過癮，他表示多謝導演的信任，令他完成這個不可能的任務。



記者會上，城城多次想以普通話介紹該片是「史詩式」作品，卻因發音困難而笑爆全場，在旁的偉仔忍不住笑言：「實在不易唸，說回廣東話好了！」



