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﻿上海跣腳飛跌台上　舒淇淡定完成任務

2019-06-20 列印
■舒淇上台時腳下一滑，失去重心。
■舒淇面孔朝下趴低。
■舒淇事後在台上露出苦笑。
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　　影后舒淇前日在上海出席品牌活動時，疑似因天雨路滑，加上腳踏三吋高踭鞋，導致走上台時，在樓梯不慎摔倒，整張臉正面朝下趴低，令身旁的外籍男士都嚇了一跳。舒淇隨後在三名男士協助下站起來，但她不敢再走得太快，在工作人員攙扶下用小碎步慢慢移至舞台中央，並露出尷尬的苦笑。

　　舒淇事發後全程保持笑容，繼續參與活動儀式，為免再生意外，便脫下高踭鞋，赤腳走下台。她又表示自己狀態「還好」，昨日亦在社交網分享出席該活動的相片，並留言「感恩一路呵護」，粉絲紛留言慰問她。網上短片截圖
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