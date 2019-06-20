﻿補拍《法證IV》 湯洛雯執心穎二灘狂NG 朱晨麗被cut戲成終極受害者

一個黃心穎搞到TVB叫晒救命，重頭劇《法證先鋒IV》要斥巨資補拍。湯洛雯(靚湯)臨危頂替心穎上陣。重拍第5日，記者直擊靚湯拍劇狂食螺絲，好彩對手黃浩然及李施嬅無詐型，只求盡快完成唔好再節外生枝。最慘朱晨麗(朱朱)因為拍緊另一新劇《大醬園》分身不暇，未能抽期補拍，而佢同黃心穎對手戲最多，所以無奈要Cut戲，據知都Cut得幾多，終極受害者原來係朱朱。



梅小青監製嘅《法證先鋒》系列曾創下43點最高收視佳績，故《法證先鋒IV》落足「彈藥」拍足半年，主角黃浩然、李施嬅、陳煒及朱晨麗等拍到好辛苦，飾演重案組警員的朱朱曾發燒發到38度，嘔到七彩都抱病開工，為部劇出盡力。而原本在劇中飾演記者的心穎同朱朱關係密切，對手戲勁多，正因為要cut晒黃心穎相關嘅群戲同對手戲，連朱朱着住bra top，同心穎一齊打拳戲份都冇得留低。而重拍受製作費及演員放假所限只能拍到50組，大概一個月左右務必完成，朱朱又正趕拍擔正嘅《大醬園》，不論時間及體能都唔容許跟湯洛雯補戲，唯有作出犧牲。



朱朱唔知唔使補拍



對於朱晨麗被瘋狂Cut戲，監製小青姐承認唔使朱朱補拍，但就話冇cut走她的戲份，究竟拍對手戲點樣可以刪走心穎又同時保留到朱朱戲份?另外，靚湯補拍而朱朱無補拍嘅情況下同時又會Hold到朱朱原有戲份?反而想睇喎。拍劇拍到天昏地暗嘅朱朱完全唔知唔使補拍，「我都係等公司派通告，有工開我一定會開嘅，都係為咗公司啫，最緊要套劇出到街。」 重拍版《法證IV》經已開工，上周二，黃雨過後黃浩然、李施嬅及湯洛雯喺跑馬地墳場拍外景，劇情講靚湯畀黑社會追，她跑去搵拜緊山嘅黃浩然、李施嬅救命。當日雨後又熱又焗，山頭相當多蚊，為連戲着住冬天裝束，演員汗水夾住雨水真係相當難頂。披住長頸巾，身穿外套嘅靚湯跑到索晒氣，同時可見，靚湯發福情況嚴重，虎背熊腰、雙下巴加凸腩，簡單三個字：成身肉，難怪佢話喪跑仲好，當減肥！



靚湯認不足會努力



拍小青姐嘅戲出咗名唔可以改對白，據當日觀察，靚湯講一句對白至少NG五次，但黃浩然、李施嬅好包容，仍耐心地就住靚湯進度嚟拍，夾手夾腳收拾「爛攤子」。浩然仲大讚靚湯好快上手，仲感恩可以重拍，就算有影響都係正面嘅，天敵反而係蚊。至於靚湯同心穎有乜唔同？他說：「好難去比，兩個都係好鍾意笑嘅女仔，好適合做呢個角色。」至於已離巢嘅李施嬅就坦白話冇諗過要重拍，但離開咗TVB有homesick，重返感覺好親切。對於不斷NG，靚湯坦認不足，「因為要喺短時間記好長嘅對白，我口齒唔夠伶俐，呢方面要加油。」



採訪：方騫平 攝影：張詠森