﻿泰臣﻿﻿自評﻿﻿達90分以上﻿

泰臣上周六（15日）獲澳門美獅美高梅邀請為美高梅劇院的阿根廷極限表演《FUERZA BRUTA WAYRA》的著名橋段《Corredor：奔跑吧，極速人生》，擔任表演嘉賓，他要在臣型跑步機上瘋狂奔跑、穿越不同障礙，比喻人生經歷不同挑戰及掙扎。他事前專心留在澳門綵排及苦練體能，他坦承要在短時間內用好大運動量，一度擔心應付不來，最終順利演出超有滿足感，仲自評有90分以上，更預告29日會再演出，相信到時會表現得更好。 採訪：杜淑霞



泰臣最初知道要做該段演出時第一個反應，「嘩！又要吊威也，又要撞牆，仲要跑得咁急咁勁，好考體能喎！我不嬲覺得自己體力麻麻地，本身個演出者跑得咁快，對腳咁長，我對腳標準長度㗎嘛！」不過佢強調一直流住劇場嘅血，只是未搵到好機會再踏舞台，「我一直想做多啲挑戰自己、帶畀觀眾多啲體驗嘅騷，無論同本地定係其他地方嘅團體合作都好，今次難得係個國際性嘅騷，真係好好機會，令我更加想接，覺得會好好玩。」



自誇寶刀未老



泰臣只花了四日每日一小時去練習，正因時間不足，令他好大壓力，「我最擔心腳唔掂，我對腳一向肌肉練習唔係好夠，膝蓋負荷好重，我平時自己落街跑步，都唔跑得耐，所以對自己身體唔係好信任，同埋排練時間太短，好擔心唔記得，好彩自己猛睇佢哋啲片去記住，而且製作單位教我嘅指示好清色，所有錦囊都講晒我聽。」



最終泰臣順利完成，他對自己表現極之滿意，「真係有太多感受，首先本身好擔心唔能夠好完美地，每個點都做到，開騷前真係好緊張，好彩一路做熱身練習，起初表演時都唔係太順，好似對腳唔係自己咁，但慢慢先順番信心就返嚟，記番排過嘅嘢，完成真係好開心，好滿意，我覺得自己每個點都幾準確完成，跑完之後自己個心真係紅咗，對人生充滿咗熱情同希望，同對自己能力同信任多咗好多。今晚我應該有90分以上，差咗啲係有小小緊張，好彩用經驗搭夠放番落表演度，正所謂寶刀都未老。」對於6月29日再演一場，他坦承勁開心，「唔知係咪因為我表現良好呢？其實佢哋唔提出我都會爭取，因為感覺真係好正，想經歷多一次，第二次應該做得更準，同觀眾互動多啲，仲會好好享受個舞台。」



