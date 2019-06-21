﻿東京街頭Busking 符致逸遭警察驅趕

創作歌手符致逸(Adrian) 早前推出了音樂特輯《City of Live》，繼香港、台北及北京三站之後，日前去到終站東京。今次日本之行，他邀請了DJ梁文禮(阿禮)結伴同遊，一抵埗就先找當地相識樂手，到天台Jam歌開Live。而與當地音樂人交流是旅程重點之一，今次Adrian就邀請了新生代創作歌手Eden Kai一同合奏〈Chasing Cars〉，兩人一拍即合！其後，Adrian帶同個人首張廣東專輯《The Night Begins》到神宮橋地鐵站Busking，惜遇上警察趕場，需轉到池袋站旁，過程狼狽。不過今次的Busking，Adrian遇上不少港人打氣，更有人自掏腰包買了專輯，令他非常欣喜。