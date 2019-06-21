瞓身演「小三」勤練廣東話 ﻿張建聲﻿﻿大讚松岡李那專業﻿

張建聲（Justin）監製及孭飛的新戲《作家的謊言：筆忠誘罪》最近上映，演作家的張建聲，搵來松岡李那（Linah）演「小三」角色，他大讚對手為演好角色苦練兩個多月廣東話，更自發日日拍片做功課。戲中兩人瞓身演出不少情慾戲，但Linah 謂事前排好晒，而且點到即止；Justin亦唔使同女友陳嘉莉報定案。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



形象：Samantha Cheung(張建聲) 服裝：Snidle(Linah)、Trim Studio(張建聲) 場地：CUBUS 28



首次做監製的Justin 兩年前睇劇本已好鍾意，但當時未夠能力，後尾獲老闆蕭定一鼓勵，正式搵投資者，但遇上好多困難，「除咗好多時似白做咁，用錯力去同投資者傾，甚至差啲畀人抄橋一腳踢開，不過我認為係一個好好嘅學習經驗，所以由始至終都覺得今次自己係個學徒，唔係咩監製。」



Justin好感激台前幕後都好合作，特別是兩位女主角，「何佩瑜主動增肥20磅兼素顏演出，Linah就苦練咗兩個幾月廣東話，就算喺夏威夷工作緊，都主動拍片交功課畀我同翻譯，佢哋減輕咗我好多壓力，可以專注番其他方面。」Linah 話學廣東話確實好困難，「但好多謝Justin同劇組信任，自己都想挑戰吓去完成。」但要她即場講番句戲中對白，她竟然只記得句夾雜粗口的對白，Justin就幫手解釋因Linah 每次講大家反應都好大，所以她特別有印象。Linah 又坦言對於戲中的性感演出唔擔心，「事前同Justin綵排好多次先正式拍攝，而且點到即止。」雖然拍攝時兩人曾傳緋聞，但Justin話拍情慾戲事前唔使同女友陳嘉莉報定案，他更強調要公私分明，所以冇安排女友演更重要角色。



