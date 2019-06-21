﻿美亞電影點播區 myTV GOLD經典猛片任睇

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2019-06-21 列印
《鎗王之王》 上架日期： 6月5日 主演 : 古天樂、吳彥祖、 蔡卓妍、李冰冰 故事大綱：剛奪下射擊比賽冠軍的基金經理關友博遇上街頭槍擊案，出於正當防衛，他連續開槍擊斃4名歹徒。負責偵辦搶擊案的警員莊子維，是射擊比賽的亞軍，與關友博認識的他以為只是一單普通槍擊案，原來案中有案。
《刺陵》 上架日期： 6月19日 主演 : 周杰倫、林志玲、 曾志偉 故事大綱：神秘守陵一族的喬飛專門打擊盜墓的非法活動，進行保護古物的工作。恩師屠老大的小說家女兒藍婷遭到盜墓一族綁架，要脅交出荒漠中失落古城的藏寶圖。另一集團繃帶刺客星期五中途殺入強奪藏寶圖。
《賭聖3無名小子》 上架日期： 6月22日 主演 : 張家輝、舒淇 故事大綱：孤兒無名和失明的模特兒苦兒相愛，無名憑精湛賭術打出名堂，但卻遭好友駿背叛，被打至盲，只好隱居退出江湖，過着潦倒的生活。
《大佬愛美麗》 上架日期： 6月19日 主演 : 吳彥祖、陳奕迅、莫文蔚、杜汶澤 故事大綱：Georgie是黑幫頭目洪一的兒子，從小被放逐到泰國。洪一臨終前命其親信到泰國把Georgie帶返香港，卻誤打誤撞把Sam當作Georgie。
《和平飯店》 上架日期： 6月19日 主演 : 周潤發、葉童 故事大綱：1921年的上海，平殺了二百個綁匪大盜，並開設了一所名為「和平飯店」的逃亡者避難所。丁滿不滿平的所作所為，欲毀滅其飯店。小曼知道唯一的出路是令平愛上自己，然後依靠他逃往他方。
《慾望之城》 上架日期： 6月22日 主演 : 吳君如、方中信 故事大綱：因為父親患上帕金遜症，使離開澳門17年的十三妹重回舊地，臨危受命接掌家族生意，就是—澳門繁榮的黃色事業。
《隱婚男女》 上架日期： 6月5日 主演 : 陳奕迅、劉若英、白冰 故事大綱：一個苦於房貸壓力的男人崔民國，在好友調香大師托尼的力薦下，進入香水公司擔任女總裁的助理，為了家庭幸福，在高薪誘惑之下，崔民國不得已隱瞞自己的婚姻狀況進入老婆張靜宜的公司。
《很想和你在一起》 上架日期： 6月19日 主演 : 洪卓立、陳家樂、詩雅 故事大綱：施徒捷和歐陽冠楠在一場辨論比賽中認識，兩人是同日生日，同樣熱愛攝影，性格也十分相似。他們深愛對方，卻總是常常吵吵鬧鬧。
《生化壽屍》 上架日期： 6月19日 主演 : 陳小春、李燦森、張錦程 故事大綱：兩個貪威識食的古惑仔，一日閒極無聊整蠱一陌生西裝友，強灌他喝掉一樽奇特的藥水。原來，藥水是最新的生化武器。
《極速殭屍》 上架日期： 6月22日 主演 : 連凱、呂頌賢、 周嘉玲 故事大綱：茅山術士茅龍苦練登神秘笈，欲成為長生不老天魔，得知大弟子佑土的妻子為六陰女，便欲將其生祭、吸其鮮血。
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