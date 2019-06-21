紅姐分享預防方法，指學習新事物能刺激大腦的不同皮層，之前先後學過繪畫、音樂和英文。說到新戀情也可帶來刺激，紅姐幽默道：「可能得喎，我踩界都可能因為Dry咗咁耐，做得尼姑太久，咁大家幫我啦，我都想拍拖，可惜真係無。」笑指她要抽空（胸）出來見人，她即大呼：「咁又唔得！女性要有自己的矜持，我做唔出，我絕對唔係豪放女，又唔識放電。」
恨拍拖不失矜持 紅姐笑言：唔識放電
紅姐分享預防方法，指學習新事物能刺激大腦的不同皮層，之前先後學過繪畫、音樂和英文。說到新戀情也可帶來刺激，紅姐幽默道：「可能得喎，我踩界都可能因為Dry咗咁耐，做得尼姑太久，咁大家幫我啦，我都想拍拖，可惜真係無。」笑指她要抽空（胸）出來見人，她即大呼：「咁又唔得！女性要有自己的矜持，我做唔出，我絕對唔係豪放女，又唔識放電。」
大專生行動升級 政總停開 今圍政總今圍政總
反修訂《逃犯條例》的抗爭停不了！十所大專院校學生會及多個網絡組織，不滿政府過了他們設定昨日下午五時的「死線」，仍不回應他們的訴求，宣佈將行動升級，號召市民今早七時包圍政府總部，同時發起不合作運動，包括...
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向美展示在朝鮮半島影響力 習近平峰會前訪平壤
國家主席習近平應朝鮮最高領袖金正恩的邀請，昨日開始一連兩天訪問平壤。《人民日報》報道，習近平與夫人彭麗媛乘專機抵達平壤順安機場，金正恩和夫人李雪主、金正恩胞妹、朝鮮中宣部第一副部長金與正、朝鮮勞動黨中...
2019-06-21
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今昔衛星照顯示情況嚴峻 喜馬拉雅山冰川流失劇增
人造衛星拍攝到的照片顯示，喜瑪拉雅山上的冰川出現冰雪大量流失的現象，顯示全球氣候暖化的情況持續嚴峻，對人類生活構成巨大威脅。 科學家把上世紀冷戰時期由美國間諜衛星拍到的照片，與最近人造衛星拍到的照片，互相比對，發現喜瑪拉雅山上各個冰川出現顯著變化。過去四十年，該區冰雪融化的數量估計增加了一倍。美國哥倫比亞大學位於紐約的地球監測站的研究人員莫勒表示：「在這項研究中，我們真的看見喜瑪拉雅山冰川變化的最清晰景象。」
2019-06-21
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屋苑頻錄市價成交
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座高層E室，面積436方呎，兩房間隔，獲用家以842.8萬購入，呎價19330元，屬市價。據了解，原業主於11...
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下月七成機會降息 年底或再減一次 標指破頂 杜指再彈249點
儘管伊朗擊落美國無人偵察機令中東局勢趨緊，油價急升逾4%，但市場仍炒作美國七月議息將減息，支持美股向上，標指破頂，美市早段升29點見2956；杜指升257點報26761點，納指亦升101點報8088點...
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失頭威贏口碑 幼獅天才打「羅」
雖然英格蘭在U21歐洲國家盃C組首輪於意大利切塞納1:2反負法國，但中場菲爾科頓該仗攻入金球，連前利物浦名將加歷查也大讚此子天賦非凡。這名曼城中場今晚次輪續在切塞納鬥羅馬尼亞，勢領軍全取三分博上位，幼獅主勝無問題。（香港時間周六凌晨0:30開賽） 年僅十九歲的菲爾科頓上仗換邊後先接應中場占士麥迪臣傳球，然後突破兩名法國守將殺入禁區，最終在三名敵將包夾仍然妙射破網，過程精采絕倫。雖然幼獅在完場前連失兩球不敵法國未能旗開得勝，但紅軍名宿加歷查盛讚菲爾科頓：「他的天份很高，這個超級金球就是最佳證明。」 科頓有火襲羅馬尼亞 羅馬尼亞陣中最大名氣首推伊亞尼斯赫傑，此子是該國一...
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冰涼冷風機 同時淨化空氣
家用冷風機利用冷卻循環水釋出涼風，適合面積較細的家居使用，若加入冰塊，效果儼如「歎冷氣」！最近Smartech推出的智能環保空氣淨化冷風機，具備7公升大容量水箱，加上負離子空氣淨化功能，避暑無難度！ ...
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三代同堂溫馨下水禮 Mani 7歲寶貝女全家錫到燶
有超級經理人之稱嘅英皇娛樂集團營運總監霍汶希(Mani)，為人出名夠真，做事勤力，故一手湊大嘅紅星謝霆鋒、容祖兒、Twins個個視佢如「阿媽」般愛護。日前下午，現實中係個廿四孝單親媽媽嘅Mani，趁好...
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Shimba工作室——【5G 虛擬與真實的連線】Market Play By Uncle Ray
今年初講過 5G（第 5 代行動通訊網路）爭奪戰，持份者為搶佔市場各出奇謀。話說 5G 嘅傳輸速度比 4G 快最少十倍（＞1000 Mbps 對 100 Mbps），下載一套片長 1 小時嘅 4K 影...
2019-06-21
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馬場浮世繪——七月拍賣馬昨晨亮相
於七月五日晚「香港國際馬匹拍賣會（七月）」供投的廿二匹馬兒中，編號十九的拍賣馬已經宣告「下架」。今次拍賣馬中，有四匹歐洲馬本在今年三月的拍賣會上出售，卻因成長需時，故延至在今次拍賣會上才出售。至於餘下來的十七駒，昨晨馬會安排牠們到一千米起步點供傳媒拍照查詢。今次成本價最高的是現年三歲的二十號馬，跟「喜佳龍」和「真先生」同屬父系Dark Angel。 馬場浮世繪
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