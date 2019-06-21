﻿恨拍拖不失矜持 紅姐笑言：唔識放電

惠英紅（紅姐）昨日應邀出席活動，談到媽媽離世前患有認知障礙症，紅姐即場進行認知健康檢測的「視網膜分析」進行，並直言在「踩界」邊緣，但自己年屆60、難免有少少衰退，還自爆：「由於我是中風險人士，每年都會定期檢查。」



紅姐分享預防方法，指學習新事物能刺激大腦的不同皮層，之前先後學過繪畫、音樂和英文。說到新戀情也可帶來刺激，紅姐幽默道：「可能得喎，我踩界都可能因為Dry咗咁耐，做得尼姑太久，咁大家幫我啦，我都想拍拖，可惜真係無。」笑指她要抽空（胸）出來見人，她即大呼：「咁又唔得！女性要有自己的矜持，我做唔出，我絕對唔係豪放女，又唔識放電。」