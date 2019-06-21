﻿三代同堂溫馨下水禮 Mani 7歲寶貝女全家錫到燶

有超級經理人之稱嘅英皇娛樂集團營運總監霍汶希(Mani)，為人出名夠真，做事勤力，故一手湊大嘅紅星謝霆鋒、容祖兒、Twins個個視佢如「阿媽」般愛護。日前下午，現實中係個廿四孝單親媽媽嘅Mani，趁好天氣約埋母親、孖生妹妹Noven等親友，帶其7歲寶貝女Honey去淺水灣同陽光玩遊戲。見Mani母愛氾濫，化身阿四替姨甥女小法拉抹汗、拎風扇仔降溫。而餅印妹則在水邊細心代家姐照顧Honey，加上婆婆浸在水中目及到實，成家人爭住服侍小公主，好溫馨呀！



天生明星相嘅霍汶希，16歲已被睇中拍廣告，但佢最終選擇加入英皇當經理人。做咗英皇高層多年嘅佢同旗下藝人感情超好，其中與祖兒情如姊妹，前年Mani被本報影到偕囡囡與成班親友行街食tea，祖兒亦有同行，更幫手照顧Honey，仿如一家人。



日前周日下午難得無落雨，Mani約埋一班親友帶寶貝女Honey去淺水灣家庭樂，一行男女老幼約十人，架起兩個卡通帳篷，又有一大堆零食啤酒汽水等，似足開P。當日Mani和餅印孖生妹妹Noven好在分別着上黑白tee，先容易認出。見黑超Mani穿上黑tee戴上太陽帽，細心拎出毛巾、風扇仔等替年約10歲嘅姨甥女小法拉降溫，孖生妹妹就忙整理行裝準備落水。



阿姨細心照顧Honey



其後，Mani和親友在帳篷休息吹水，孖生妹妹Noven和霍媽媽就陪Honey去游水。霍媽媽陪孫女一齊落水；Noven就企水邊ready。見7歲Honey在淺水區習泳嬉水，不時咔咔笑，天真無邪。玩咗十分鐘，阿姨Noven怕姨甥女曬親，催Honey上水，幫佢抹乾塊臉然後戴帽，再細心替姨甥女搽太陽油，照顧有加，唔怪得Mani咁放心畀愛女跟阿姨去玩啦！其後，Honey再同婆婆開心暢泳，玩夠就隨阿姨去沖身換衫，最後返帳篷會合媽咪一齊離開。



採訪 : 張詠森、李權威