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韓庚排期娶《戰狼2》Celina Jade

2019-06-22 列印
■韓庚和女友Celina Jade將拉埋天窗。網上圖片
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　　35歲內地男星、前韓國男團Super Junior成員韓庚昨日被揭在港入紙排期，準備迎娶《戰狼2》女星盧靖姍（Celina Jade）。

　　Celina早前曾在微博上載新照片，由心水清網民發現照片中的她無名指戴了鑽戒，即被揣測已獲韓庚求婚，Celina其後急急修圖抹走手上鑽戒，但兩人的婚訊昨日終告曝光。現年34歲的盧靖姍在港出生，她和韓庚已拍拖一年多。

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