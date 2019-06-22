韓庚排期娶《戰狼2》Celina Jade

自從兩年前到過以色列之後，一直心思思再去。許多朋友看了我拍的以色列紀錄片，也一直問甚麼時候搞個團去旅行。 以色列，尤其三千年古城耶路撒冷，是人類文明史上的重鎮，又是猶太、基督、伊斯蘭三大宗教的發源地，遍地歷史遺跡，隨手一摸便是好幾千年，人於其中，就像走進了從小耳熟能詳的故事之中。 這麼一個好地方，要搞一個旅行團則令我猶豫了好久，因為還是宗教和非宗教的問題，如果是教徒，到了以色列自然會全神關注自己教派的遺跡和事物，若是懷着朝聖心態而去的，那更是虔誠。若是沒有宗教信仰的人到了那裏，因為沒有教義來縛，沒有成見，看歷史眼界可以放寬，會看到更多的東西。這也就一直是我擔心的事情，同行之...

2019-06-22