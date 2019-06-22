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EXO燦烈報警阻狂迷騷擾

2019-06-22 列印
■燦烈今年4月初曾被狂絲騷擾。網上圖片
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　　韓國人氣男團EXO的成員經常受狂迷困擾，燦烈就曾於今年4月初被內地的狂迷企圖入侵，兩狂迷不單只狂按門鈴，更不斷企圖扭開工作室的門鎖！當時燦烈並不在內由職員報警求助。而他們所屬的公司就發表聲明，呼籲fans克制勿過份侵犯成員的私生活。

　　另外，EXO昨日亦宣佈將於8月在香港亞博館舉行兩場演唱會，但D.O及Xiumin因要服役未能隨行。

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