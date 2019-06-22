﻿《愛•回家》複製「安心偷食」 細龍生做足全套：我係一個臭咗嘅男人！

TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》主題曲向來由黃心穎主唱，但因4月爆出她與人夫許志安的「偷食」事件，引起軒然大波，結果TVB要立即抽起該主題曲，黃心穎潛水無影無蹤。事隔兩個月，該劇前晚和昨晚一連播出兩集，上演儼如複製「安心偷食」事件的戲碼！



前晚播出的《愛·回家之開心速遞》劇情講述，由鄭世豪飾演的人夫「細龍生」龍力士，因酒醉被明星仔「車厘子」在車廂中主動獻身又摸又錫，但遭偷拍鏡頭攝下整個偷食過程，情節和現實中的「安心偷食」畫面非常相似！



前晚的一集只是《愛》劇這個偷食故事的上集，該集片尾的預告片中，可見因擔心致一夜間增加了不少白頭髮的「細龍生」，竟「做足全套」爆出一句：「我係一個臭咗嘅男人」，即令人聯想到許志安在記者會上的金句：「我係一個壞咗嘅人！」昨晚的一集更有「細龍生」就偷食醜聞事件召開記者會的戲碼，又有他90度鞠躬認錯兼道歉的場面，「跟足」許志安在偷食醜聞曝光後的應對做法。



熊若水斥應有自制能力



除了重現「安心偷食」的情節，劇集還有一個亮點，就是呂慧儀和張景淳扮演的「龔燁」與「熊若水」，他們臨危受命，被委派為「偷食」事件「拆彈」，二人卻因此「吵大鑊」。事緣劇中的龔燁認為，身為一個正常男人，被一個年輕貌美、既性感且「進取」的女仔誘惑，又受到酒精影響，「失手」都是「人之常情」，但被熊若水直斥有老婆仲去滾是抵死，應該任由細龍生「核爆」而不應拆彈，更痛斥「人應該有自制能力」。



呂慧儀的前夫黃文廸去年被爆偷食後，兩夫妻發出聲明表示他們去年已經離異。有網民指呂慧儀在劇中的對白似盡吐不少身為人妻者的心聲，亦有網民戥呂慧儀要再面對「偷食」話題感到無奈和「身不由己」。



無線電視截圖及資料圖片