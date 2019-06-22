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﻿「老佛爺」巴黎追思會 2500人悼念

2019-06-22 列印
■Karl Lagerfeld追思會在巴黎大皇宮舉行。
■黃偉文以全黑打扮出席追思會。
■Cara上台讀出詩句時，熒幕顯示Karl與愛貓的合照。
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  一代時裝設計宗師「老佛爺」Karl Lagerfeld今年2月病逝，享年85歲。三大著名時尚品牌前日在巴黎時裝周合辦「Karl For Ever」大型追思會悼念他，眾多名人、明星出席，包括Karl愛將「粗眉模」Cara Delevingne、海倫美蘭、鋼琴家郎朗和作詞人黃偉文等共2,500人。會場以黑白色佈置為主，場內擺放多張Karl的經典肖像相片。

　　海倫在小提琴家Charlie Siem伴奏下，朗讀Karl的回憶錄《A World According To Karl》；Cara讀出法國女作家Colette的詩句時，熒幕就播出Karl與愛貓Choupette的照片。黃偉文亦在網上留言︰「100分鐘的紀念活動有老佛爺珍貴紀錄片剪輯，多位他新舊朋友的訪問片段，現場表演方面有Tilda Swindon的折子戲，Helen Mirren朗誦，Pharrell Williams獻唱……載歌載舞據說是Karl生前指定的形式。」而這場追思會亦似為Karl的一生，畫上了完美句號。
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