內地巡唱有嘉賓 楊丞琳陳妍希當眾咀嘴

楊丞琳《青春住了誰》世界巡迴演唱會日前在內地南寧舉行，她邀請曾多次合演台劇的陳妍希任嘉賓。楊丞琳在舞台上解釋：「我找嘉賓是為了讓大家看看我的青春，我也希望你們相信，一定會有一個很好的朋友，她會陪着你一輩子，就像我和妍希一樣。」二人合唱《缺氧》時，喚起了不少劇迷的回憶，歡呼聲不斷。想不到二人合唱後再來個女女咀嘴，令觀眾瘋狂尖叫。事後陳妍希在社交網站笑言：「沒有跌倒在舞台及大走音，已對自己的表現感到欣慰。」



