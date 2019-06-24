讀碩士不乏靚仔同學 劉思希遺憾仍單身

跟不少教育界朋友討論過，大家都發覺現今不少家長都有一個共通點，就是認為自己的子女聰明。很多人不明白，聰明是天賦，如何將天賦發展成出類拔萃的優勢，卻大有學問。 由於當代家長普遍資源豐富，為了提升孩子的競爭力，早在幼兒階段就用力催谷，這些「贏在起跑線」的孩子又會有甚麼結果？ 原來太早讓小朋友投入讀寫和運算的學習中，會令他們產生太大壓力。儘管教育過程生動有趣，也會大量消耗他們的精力，影響身心發展。倘若家長發現子女容易生病，痊癒時間又較一般孩子長，就要小心關注他們的壓力狀態。 孩子是一張白紙，基本上父母要他們學甚麼，他們也會投入。然而太早學習數學和知識抽象的理念，生吞活剝答案以求超...

2019-06-24