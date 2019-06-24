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讀碩士不乏靚仔同學 劉思希遺憾仍單身

2019-06-24 列印
■劉思希（右）和陳倩揚昨日齊為慈善出力。
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　　劉思希昨日出席慈善活動時，透露剛修畢香港科技大學的行政工商管理碩士課程，並於下月行畢業禮。現有3個碩士學位的她，之後會全情投入拍攝劇集《愛．回家之開心速遞》，以及與同學一起做生意兩邊兼顧。問她會否冇時間拍拖？她笑言：「呢兩年喺學習方面有好大收穫，而同學中都不乏靚仔，但遺憾我仲係單身。」

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