見面會賣口乖冧粉絲 裴珍映：姐姐我愛你

韓國限期男團Wanna One前成員裴珍映，前晚於九展舉行首次香港fans見面會，身穿粉紅色西裝出場的他，先唱出前輩組合東方神起的經典歌曲《HUG》，再唱出他參加《Produce 101》的歌曲《Oh Little Girl》。



裴珍映亦即場學講廣東話向粉絲打招呼，又講：「好掛住你哋！我愛你！」冧爆fans。其後他抽出fans要求他做的動作，包括擺可愛甫士、跳性感舞步，又狂擺chok爆甫士，令fans尖叫失控。其後裴珍映又拿着玫瑰花向fans示愛，雖然fans都以少女為主，但只得19歲的他，卻叫全場fans做姐姐，更以廣東話說：「姐姐我愛你！我哋永遠在一起。」、「姐姐加油」令全場又冧又爆笑。



