「肥版姜濤」認抄襲姜B ﻿《造星II》﻿﻿5參賽者直入60強﻿

姜濤（姜B）自去年於《全民造星》以大熱勝出，人氣一直高企，新一屆的比賽中，暱稱肥文的陳卓文與姜B雖然樣貌身型也大相逕庭，但被編為跟姜B參賽編號一樣的99號，索性翻抄姜B的戰衣和打扮，自封為「肥版姜濤」！



ViuTV昨日安排《全民造星II》的96位參賽者，聯同星級導師及評判首次見傳媒，當中不乏已是藝人身份，亦有再度參加挑戰的，還有姜大偉兒子62號姜卓文、以及王祖藍表弟88號李俊華。



大會更即場公佈「Eye Catching Idol選舉」賽果，有五位參賽者直入60強，當中分數最高的次序為86號陳軍政（Cotton）、18號黃浚銘、29號梁德忠、53號王焯南及85號趙敬賢。



姜B貼士：要有自信



99號肥文因參賽編號與姜B一樣，直認跟足姜濤的戰衣和打扮，要當「肥版姜濤」，望承接氣勢。14號吳啟洋被指狂搶Anson Lo粉絲，運動員出身的他稱不知道，但承認有粉絲凌晨等他唱歌練舞。86號Cotton以8247票數稱冠，做了三年網紅已有逾20萬粉絲。本身是ViuTV藝人的30號英健朗，自爆為參賽要停約停薪，望告別搞笑路線做型男。



作為師兄的MIRROR也給予參賽者忠告，隊長Lokman笑言最緊要聽花姐話；上屆冠軍姜濤呼籲要多吃東西補充體力，及要有自信。劉美君、Eric Kwok和火火再度出任導師，三人自評導師個性，火火與Eric異口同聲形容劉美君是「愛的瀑布」，充滿愛。



另外，林二汶為《全民造星Il》擔任星級評判，好友盧凱彤（Ellen）去年也為同一節目做評判，於錄製節目翌日便墮樓身亡。問到是否接Ellen棒？二汶說：「其實參賽者要跟這麼多人競爭已經很困難，期間有無人對他們講出真心話是很重要，我相信去年Ellen跟我也一樣，想充當這個角色。」



