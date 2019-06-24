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﻿陳凱琳慶生想二人世界 鄭嘉穎作狀擺仔入瓦缸

2019-06-24 列印
■鄭嘉穎與陳凱琳扮鬼扮馬擺囝囝入缸，認真搞笑。
■曾昭怡亦有出席Miki細女的百日宴。
■Stephy（左一）與曾昭怡（右一）連走兩場，先到Kary（左二）為Asher舉行的生日派對。
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　　陳凱琳（Grace）昨日28歲生日，日前與老公鄭嘉穎及兒子鄭承悅出埠旅行慶生，昨日Grace在社交網站大晒旅行片段，更留言說：「我諗住生日可以過二人世界，但係悅悅實在太恐怖啦，點都擺脫唔到佢！」她與嘉穎更交足戲作狀將兒子放入缸中，只見片中由嘉穎負責「落手」，Grace則左望右望「睇水」，不少靚女姐姐包括湯洛雯、朱千雪等都留言大讚悅悅可愛。

　　另外，吳雨霏（Kary）與楊愛瑾（Miki）這對昔日好姊妹，近年齊齊榮升人母，但自從傳出二人不和後，兩位嘅閨蜜鄧麗欣（Stephy）及區文詩聚會也要「分頭行事」，相當尷尬！無獨有偶，Kary及Miki昨日選擇在同一日舉行派對，Kary為兒子Asher開一歲生日會；Miki則為細女Emma辦百日宴，要令Stephy一日走兩場。而富商曾文豪的千金曾昭怡亦是Kary及Miki好友，她同樣跟Stephy走兩場。
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