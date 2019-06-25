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35°C珠海戶外開騷 城城跳勁舞險中暑

2019-06-25 列印
■城城在戶外開騷，汗如雨下令全身濕透。
■城城加碼在舞台視覺效果，現場氣氛熱烈。
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　　郭富城完成上海電影節的宣傳工作後，立即趕到珠海站，演出《舞林密碼》第12場。由於演唱會是在戶外演出，天氣十分酷熱，當晚的氣溫差不多有攝氏35度。城城和舞蹈員仍然身披厚重的舞衣載歌載舞，所有人均汗如雨下，但是城城表示：「天氣是超熱，但是一站上舞台，就是忘我的演出，加上觀眾的反應熱烈，給我很大的動力，完全用意志和毅力，把演唱會完成，不過，身穿較厚的舞衣跳舞，真的差點中暑。」

　　今次珠海站挑戰全亞洲最大的戶外智能三面舞台，城城表示：「我特別要求加碼，為三面台演繹不同組曲時的視覺特效，」加上現場三萬名觀眾不停揮燈棒，令現場氣氛高漲。

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