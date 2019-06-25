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夫妻拍拖做運動 許志安陪Sammi健身

2019-06-25 列印
■Sammi健身時，隱約見到安仔的倒影（箭嘴示）。
■Sammi曾跟黃心穎在同一健身室合照留念。
■Sammi和安仔看來已放低出軌事件。
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　　許志安被揭背妻偷食黃心穎後，安仔一度開記者會聲淚俱下認錯，最終獲老婆鄭秀文（Sammi）原諒。已潛水兩個多月的安仔，一直做Sammi背後的男人，不知他有心還是無意，日前終出現在Sammi社交網的相片中。

　　最近Sammi為演唱會積極操練，日前Sammi在社交網貼相及寫上「Gym time」，而相片右邊的玻璃倒影見到一個男人身影，原來是安仔陪老婆去做gym，無意中入鏡。當初安仔在觀塘健身室認識黃心穎，為免觸景傷情，Sammi已轉到另一間私人健身室做gym。圖：網上圖片

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