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﻿港姐首輪面試質素參差 翻版郭可盈 嫩版全智賢 性感水着任睇

2019-06-25 列印
■貌似郭可盈的Carmaney（左）曾參選過2018國際小姐，也曾拍過廣告，樣子甜美；身旁的蔡嘉欣則是KOL，同樣高挑清秀。
■Carmaney身材勻稱，自然要在網上派福利。網上圖片
■蔡嘉欣的個人社交網有不少泳衣照。網上圖片
■23歲有「嫩版全智賢」之稱的Katy，任職模特兒。
■Katy在陽光海灘下，拍攝泳衣照展現健康美。 網上圖片
■Vivian Yuen雖然樣貌一般，但原來身材非常搶鏡。
■Vivian的個人社交網有大量泳衣照，保守估計應該有D Cup。網上圖片
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《2019香港小姐競選》第一次面試昨日在將軍澳電視城舉行，參加者早上陸續於康城港鐵站乘坐專車進入電視城，再經大會安排下讓傳媒拍照及簡單自我介紹。當中以「翻版郭可盈」Carmaney、「嫩版全智賢」Katy及蔡嘉欣等最搶鏡。

   一班港姐參賽佳麗昨晨於康城港鐵站出發到電視城進行首輪面試，當中不乏高挑美女，而且由於現時年輕人愛玩社交媒體，不少參賽者立即被「起底」，當中有不少佳麗都十分「大方」，經常在網上派福利大晒性感泳衣照。大會表示昨日參加面試人數共139人，平均年齡23至25歲，最細參賽者為18歲。多位由外國返港參選，學歷非常高，包括耶魯大學、倫敦國王學院、英屬哥倫比亞大學、多倫多大學及倫敦帝國學院等。

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