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﻿露Bra Kelly大戰混血靚女

2019-06-25 列印
■來自加拿大的Kelly Koo樣子甜美，但受訪時露出黑Bra，但拉起條裙後又再滑下！
■19歲Brittany貌似周海媚，來自洛杉磯的她在南加州大學讀商科，兩手紋身代表父母及門牌號碼。
■不停扮Cute的Mina Yuen透露跟馮盈盈是同學，問到可有跟對方討意見？她笑道：「平常心囉。」
■現年23歲的王菲身形纖瘦，笑容甜美，她表示名字由媽咪改，在公開大學讀電影，偶像是張國榮。
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要在眾多參賽者中突圍而出，除了樣子甜美或身材出眾外，只要懂得搶鏡，亦有見報機會。
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