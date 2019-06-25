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﻿騎呢佳麗自信心爆棚

2019-06-25 列印
■21歲的「爆牙蘇民峰」Isabella被TVB主持讚很瘦時，即還擊說：「係咩？你都好瘦啦！」問到其眉毛似足「蠟筆小新」，為何不修眉來面試時？她再寸嘴地說：「好粗咩？」
■黃雍祺與母到場，其母數度向記者「晒命」，指女兒在喬治華盛頓大學讀書，所讀的艾略特外交學院很出名，有機會到白宮實習。笑問有否見過美國總統特朗普？黃小姐笑道：「有見過！」
■在嶺南大學讀巿場管理碩士的Caitlin被指是「肥版羅茲威爾外星人」，她笑認身材豐滿，更表示想減「十幾斤」，並直認是由深圳來港，已在港住滿七年。
■25歲的「素顏池美麗」扶小姐來自中山，在理工大學英文系唸英文碩士，問她為何素顏面試？她自認較崇尚自然。她自信地指「幾多」朋友讚她靚。
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現時「網絡騙照」盛行，因此港姐選舉惹來少數騎呢參加者，昨日首輪面試不乏好有趣的「佳麗」，個個自信心爆棚。
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