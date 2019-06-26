《搭錯車》碌落樓梯 ﻿狄龍：﻿﻿梗係搞得掂！﻿

狄龍、閻奕格、沈震軒主演的音樂劇《搭錯車》，演出以來觀眾反應熱烈，贏盡好口碑，當中龍哥親自演繹一幕碌落樓梯，更令觀眾讚歎，而龍哥自信表示「梗係搞得掂啦！」



《搭錯車》於演藝學院的6場演出亦已告完成，由今日開始便移師理工大學賽馬會綜藝館繼續演出6場。不少觀眾均對現年72歲的狄龍初演舞台劇，用上身體語言及手語演繹啞叔大表讚歎，更令觀眾意外的是，看見龍哥在舞台上失足碌落樓梯一幕，紛嚇得驚慌大叫！敬業樂業的龍哥說：「我做了幾十年，拍咁多武俠片，我梗係搞得掂啦！」太太陶敏明事前也是不知情，她說：「龍哥是有信心可以應付的，他有武術底子，亦有護肘護膝，對於練武之人皮外傷是不緊要，沒有傷筋骨便可，身為太太就是陪伴他、支持他！」



