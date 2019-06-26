50歲首演舞台劇 ﻿張可頤﻿﻿唔結婚要搵靈魂伴侶﻿

今年3月踏入50歲的張可頤（Maggie）作新嘗試，處女演出百老匯舞台經典系列作品《但願人長久》，「我太過追求完美係病嚟嘅，冇把握嘅嘢唔敢輕易嘗試，好彩諗通咗，發現呢個世界係冇完美嘅，偏偏最恐懼嗰樣嘢就要做嗰樣嘢，o依家努力改進中，希望呢個改變幫到我嘅姻緣。」



採訪：方騫平 髮型：Herman Law @ii hair & nail（謝君豪） 場地：club Vic of Hotel Vic



近年張可頤好少出現幕前，養尊處優多年，8月25日將於新光戲院演出10場舞台劇《但願人長久》，跟舞台劇王子謝君豪飾演一對夫婦，和兒子面對身患絕症嘅老公，表達對疾病及死亡的感受。追求完美嘅Maggie向來唔會打冇把握的仗，接《但願人長久》前非常猶豫，「對我嚟講，舞台劇係藝術表演嘅最高境界，可能我未受過正統訓練，有啲自卑，聲線又唔得。經導演張之珏加埋經理人合力說服，亦覺得要趁後生試吓，o依家唔做，5年後更加唔會做。」



單身好快樂



謝君豪就向Maggie大派定心丸：「只係玩法唔同啫，只要enioy去做咪得囉。不過，挑戰成功就會成為全能藝人，所以近年劉嘉玲、秦沛、惠英紅等都會抽時間去做。」Maggie笑說：「平日我煮開簡單嘅公仔麵，睇吓轉煮鮑參翅肚得唔得先。」之前TVB重播她主演的《法政先鋒3》，Maggie睇返都覺得唔錯，回憶當日背對白背到嘔，流晒汗。問到會否再拍劇？佢話，「遇到好似紅姐套《鐵探》咁好睇嘅劇集都想拍嘅。」張可頤跟昔日TVB花旦黎姿、蔡少芬及郭可盈齊名，三人已成人母！講到感情狀況，她說：「我覺得呢個年頭結唔結婚都冇分別，我唔係需要搵個男人，而係搵個靈魂同自己接近嘅伴侶，除咗呢樣，朋友、家人、同事都好齊整，所以我單身都好開心。」



