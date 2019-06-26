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徐子珊疑患「人群恐懼症」

2019-06-26 列印
■徐子珊和鄧佩儀同是選美冠軍出身。
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　　徐子珊及鄧佩儀昨日到海南島出席《國際中華小姐競選2020中國站》記者會，子珊自認當年參選時緊張扮鎮定，懷疑有「人群恐懼症」，連返學做簡報時也很緊張，又笑言寧願唱歌都不做簡報，只是謝絕再唱《Hit Me》。她又自爆為了趕交星期日截止的論文，帶同電腦出席活動，畢業後想再攻讀心理學博士，不急拍拖。

　　談到盛傳林峯將於生日迎娶張馨月，子珊坦言不知情，亦不會刻意八卦。此外，身為13年華姐冠軍的鄧佩儀，笑認當年回港選美全憑心口掛個勇字，若現在報名，肯定會考慮更多。

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