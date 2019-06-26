港姐面試佳麗遭追擊蔡嘉欣被指是拜金女

《2019香港小姐競選》前日首度面試，其中參賽者蔡嘉欣（Kayan）甫現身初選即被視為大熱。蔡嘉欣於網上頗有名氣，原因是她經營的時裝店，早已於各大討論區被質疑為「黑店」，指責她以淘寶低價貨當高檔貨出售，更被封「理大淘寶女神」。



日前蔡嘉欣穿上藍白色露肩短裙亮相，樣貌跟身形相當搶鏡，不過有網民瞬即上載淘寶網店的截圖，指此短裙價值59元人民幣。不過亦有網民力挺，不能就此斷定她賣的都是淘寶貨。此外，亦有網民指她是「拜金女」，被爆稍有名氣後即跟拍拖數年的男友分手，目標直指ibanker。



