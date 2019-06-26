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《緊急救援》型爆寫真曝光彭于晏體驗缺氧救人險境

2019-06-26 列印
■彭于晏（左三）與一眾演員以型爆制服Look拍攝寫真。
■林超賢為拍出真實救援場面，到不同地方取景。
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　　由林超賢執導，彭于晏主演的英皇電影《緊急救援》將於明年大年初一在內地公映，香港亦會於農曆新年上畫。林超賢型爆督軍，彭于晏、王彥霖、辛芷蕾、王雨甜、徐洋與李岷城等，身穿救援制服的新相亦在昨日曝光。

　　彭于晏深入了解救援隊工作後，表示由衷敬意，為在拍攝時真實詮釋救援精神，每位演員亦拼盡全力，導演為他們創造了逼真救援環境，他坦言：「因為海浪和逆水，下面沒有氧氣，救人的時候就會呈現最真實的狀態。」

　　《緊》片有多場海上救援戲，團隊於福州、廣西、廈門給墨西哥四地取景拍攝，墨西哥場地就是拍攝電影《鐵達尼號》沉船橋段的舊址。

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