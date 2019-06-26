﻿52歲再出寫真晒「湯碗胸」 溫碧霞爆私癮愛裸睡

現年52歲、擁33b、24、33神級身材的終極美魔女溫碧霞（Irene）再殺入寫真戰，今年書展將推出第5本寫真集《海潮》，收錄大量在塞班島影嘅性感靚相，當中Irene有超過20款造型示人，有大晒「湯碗胸」的比堅尼Look、招牌「跌膊」野性Look及超誘惑的裸背妲己造型，總有一款啱巴打們嘅口味。



溫碧霞繼5年前出過希臘寫真集後，將於6月28日再度推出第5本寫真集《海潮》，今次寫真對Irene意義重大，除了捐出80本寫真集進行慈善拍賣，籌得善款會全數捐贈給微笑行動，幫助殘障兒童提供醫療外，更希望Fans能夠了解佢更多：「寫真集分香港和內地版，9月出嘅內地版係自傳形式寫真，寫好多關於自己心路歷程，希望啲人睇到我內心世界，至於香港版以靚相為主，唔同造型畀到人有唔同感覺。」



老公未知性感程度



寫真集中的擁抱夕陽比堅尼look非常養眼，S型躺卧沙堆上，可盡見Irene堅挺的「湯碗胸」、24吋纖腰及44吋長腿，唔好意思再講多次，52歲嘞喂，如此身材真係令人無話可說。另外還有Irene僅穿黑色喱士T-back，裸背趴身擠出半胸的寫真，唔知佢老公何祖光睇完會有咩感覺？Irene大笑說：「我未畀老公睇，想畀個驚喜佢，老公知我唔會刻意裸露，之前出嘅寫真，佢都猛讚我好靚。」



長期Keep住103磅



問到點解咁「激動」？Irene表示希望有驚喜，亦想留低最好一面，「唔知將來老咗仲有冇咁嘅身形，呢啲相比較生活化啲，平日真係會着比堅尼游水，亦會着T-back，我習慣裸睡，覺得好Free。」身高5呎4吋，體重長年Keep住103磅，問到Irene Keep Fit心得，她說：「可能我骨架細，又冇生過bb較易keep，而且做運動好重要，做瑜伽幫到好多。同埋最緊要係心態，o依家狀態係最放鬆，比較隨意。好感恩有好boby，所以要更加努力去keep。」問到最滿意身體邊部份？她覺得應該講整體感覺，同樣地，性感同靚都係感覺，最緊要有氣質。



採訪：方騫平 髮型：Daniel Chang @hair Corner n mini g Salon



化妝：Khaki Yan



場地：Van Gogh SENSES @1881