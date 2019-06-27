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睇辣妹騷樂極生悲 ﻿愛瑪史東﻿﻿墮地骨折﻿

2019-06-27 列印
■愛瑪史東看辣妹騷意外受傷。
■愛瑪與辣妹成員等合照留念。
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        身為英國組合「辣妹」忠實粉絲的美國女星愛瑪史東（Emma Stone），早前飛抵倫敦欣賞辣妹的復合巡唱，被指期間興奮與朋友玩騎膊馬，結果意外跌落地致膊頭骨折，須休息兩個月；但其後有報道指，愛瑪其實是在家中不慎滑倒受傷。

　　「辣妹」巡唱日前圓滿落幕，該組合的超級粉絲愛瑪史東（Emma Stone）跟辣妹成員合照在網上流傳，相中的愛瑪顯得非常興奮，其中有一張相片則看到她的左手似因傷被包紮。

　　有報道指愛瑪欣賞「辣妹」巡唱期間，興奮地與友人玩騎膊馬卻不慎跌落地，但另有外媒報道指，愛瑪其實是在家中滑倒跌傷。她起初以為只是普通瘀傷，其後發現是膊頭位置骨折，醫生建議她停工休養兩個月。現正拍攝《101斑點狗》前傳《Cruella》的她，在片中有很多追狗仔場面，相信拍攝工作會受嚴重影響。

圖：網上圖片

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