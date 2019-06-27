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光希開微博首日 吸逾11萬追隨者

2019-06-27 列印
　　日本天王木村拓哉的二女兒木村光希（Koki），去年出道後備受注目。昨日她更開設微博帳戶，並上載了一張照片，以英文寫道：「我開設了微博。如這張充滿漂亮花朵的照￼片一樣，希望我們也充滿美好時光。」到傍晚她已有逾11萬追隨者。雖然與父親木村的151萬微博人數仍有距離，但已相當厲害。

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