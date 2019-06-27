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克勤北京晒球技谷新碟

2019-06-27 列印
■克勤即場表演足球腳法。
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　　李克勤相隔8年推出全新國語EP《你是我的大明星》。前晚他現身內地Live Show「大音樂+超級現場」即時演繹新歌及經典舊歌外，更展示其高超的足球及羽毛球技術，與fans互動時，克勤親切地跟fans零距離交流：「不止是我陪伴了你們，也是你們陪伴了我，沒有你們我也不會走到現在。」場面溫馨感人。

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