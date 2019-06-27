克勤北京晒球技谷新碟

由專上學院學生發起的不合作運動，近幾日在灣仔入境大樓及稅務大樓示威。 周一的示威，令到市民感到非常不便。有女會計師在鏡頭前控訴學生，「你唔使搵食，我要搵食！」結果學生在周二搞「sorry行動」，但繼續逼爆稅務大樓。 有朋友發來訊息，說她見到女會計師控訴的新聞片，情緒尚好，但看到另一條示威者阻礙電梯關門的新聞片，只見電梯門不斷開合，令她的抑鬱症發作，今日要去看醫生安排就醫。我不聽不知，原來持續的示威，對一般市民的情緒也有影響。 她說的那條新聞片，只見一班市民在政府大樓的電梯之內，而示威者在站於電梯門邊，每當電梯門關上，示威者就用手拍電梯門，令到電梯不能關門。電梯內的市民只是很...

2019-06-27