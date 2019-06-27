  • 2019年6月27日 星期四
  • 30º
  • 84%
熱門： 曾蔭權逃犯條例G20東京奧運香港小姐

日報新聞 > 娛樂

無牌駕駛兩罪同期執行　龐景峰罰社服令兼停牌

2019-06-27 列印
■龐景峰稱已有心理準備面對刑責。
Previous Next

　　錢小豪與郭秀雲的兒子龐景峰（Andrew）今年4月5日無牌駕駛，被控一項無牌駕駛罪及一項沒有第三者保險而使用車輛罪，他昨日到東區裁判法院聽取判刑，裁判官就兩項控罪各判予龐景峰60小時社會服務令，同期執行，並就第二項控罪判停牌12個月。

　　龐景峰以廣東話自辯求情時表示由細到大都生活在公眾眼光之中，做任何事都應行得正企得正，盡量不犯錯，他願意接受社會服務令，為社會作榜樣。審訊後龐景峰離開法庭時接受訪問，坦言已有心理準備，知道面對大概的刑責，做錯應該受罰，他指作為一個公眾人物，判罰社會服務令能幫助社會，好過罰款了事，今次都是他的有疏忽，父母已知道判決結果。郭秀雲認為，做錯事不能用錢解決，贊成他接受社會服務令。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd