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雷莊兒網撐未來師妹　為「騎呢」佳麗抱不平

2019-06-27 列印
■雷莊兒出帖為未來師妹打氣。 網上圖片
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　　《2019香港小姐競選》日前進行首次面試，當中不乏樣貌或舉止被評為「騎呢」的參賽者，前年港姐冠軍、曾被網民取笑似「哨牙蘇」的雷莊兒（Juliette）在社交平台表示，有留意相關報道，她認為不少人大肆批評不認識的人外表，批評者沒有同理心、同情心及對愛與人性的正確價值觀，感到非常惡心，認為要無視及忘記這些批評者，不要被負能量侵蝕。

　　雷莊兒更為未來師妹打氣道：「給你自己及你的夢想一個機會，抬起頭、保持自信同笑容，為你自己自豪吧。祝今年港姐參賽者好運。」雷莊兒曾表示，牙醫男友認為她不需要箍牙，她亦未有出席去年的港姐決賽為冠軍加冕。

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