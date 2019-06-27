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熊黛林嚴防遭扯入「政治活動」

2019-06-27 列印
■熊黛林返內地拍戲一星期返港後，女兒竟對她感生疏。網上圖片
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　　名模熊黛林（Lynn）不時在社交網分享親子樂，她最近在內地拍戲一星期，回港後孖女竟對她感生疏，遂留言說：「尤其是妹妹，白天還好，可到了晚上不讓我哄她睡覺，一抱就哭。」此留言一出，卻惹來網民留言指她扮外國人，網民留言提到：「說的好像自己是外國人一樣，記得你不是南京人嗎？」Lynn不甘被扭曲其意，隨即還擊說：「請問，你是把香港歸為外國了嗎？你這是想搞某些政治活動哦，那你找錯人了。」

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