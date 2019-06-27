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巨肚馬賽對波濤感謝菩薩

2019-06-27 列印
■馬賽在社交網大晒三點式巨肚照。 網上圖片
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　　轉戰內地發展的馬賽，於今年1月公佈婚訊後，事隔數月就傳來懷孕喜訊。早前她在社交網透露，在美國與腹中BB完成學佛修行之旅，昨日則上載身穿三點式泳衣，在沙灘漫步看波濤及日落的相片，可見腹大便便的她四肢纖瘦，她留言說：「感恩佛菩薩加持，孕期一切順利如願！Camellia，媽媽期待着你的來臨，你準備好了嗎？」暗示腹中BB是女兒。

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